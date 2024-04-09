«Строят линию обороны»: Западные издания назвали Харьков новой целью России

Украинские войска готовят линию укреплений на пути к Харькову, однако из-за отсутствия расширенных укреплений она не поможет ВСУ отстоять город.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении, что Харьков занимает центральную позицию в совещаниях верховного командования Украины.

Президент страны отметил, что украинское командование активно усиливает систему ПВО в Харькове при поддержке западных союзников.

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«СЕРАЯ ЗОНА» В ХАРЬКОВЕ

При этом британское издание The Economist, ссылаясь на военные источники в Киеве, подозревает, что российская армия решила сделать из Харьков в «серую зону», непригодную для проживания мирного населения.

Однако мэр города Игорь Терехов придерживается противоположной точки зрения: он заявил, что Харьков не намерен сдаваться, а многие люди вернулись в город после того, как покинули его в начале спецоперации. Удалось также обеспечить населенный пункт электроэнергией без электростанций и работающих трансформаторов, заверил градоначальник, подчеркнув, что это было нелегко.

Издание отметило, что поставки Западом мощных систем ПВО или истребителей F-16 помогли бы Украине противостоять России, которая уже уничтожила некоторые зенитно-ракетные комплексы Patriot, применявшиеся, в частности, при обороне Харькова.

«Точные намерения России на данном этапе непонятны, хотя есть четкие признаки того, что она готовится к большому летнему наступлению», — полагает The Economist, утверждая со ссылкой на украинский источник, что в Восточной Сибири сейчас готовятся шесть дивизий (порядка 120 тысяч военнослужащих). При этом Харьков может стать одним из направлений будущего наступления, хоть это будет и сверхсложной задачей для России, считает издание.

ВСУ ГОТОВЯТ «ЛИНИЮ-1»

Тем временем украинские войска пытаются делом доказать, что слова Зеленского о важности Харькова — не пустой звук. Так, по данным издания Bild, ВСУ создают первую линию новых укреплений в Харьковской области на расстоянии лишь 10 километров от украинско-российской границы и 100 километров от Харькова.

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Отмечается, что укрепления называют «Линией-1», при этом в районе нет расширенных укреплений. Из-за этого в случае наступления российская армия легко продвинется вперед и быстро доберется до Харькова.

ЭВАКУАЦИИ БЫТЬ?

На фоне тревожных новостей глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что на Харьковский и Богодуховский районы может распространиться принудительная эвакуация населения, а именно семей с детьми. Он добавил, что эвакуировать могут даже те населенные пункты, которые находятся далеко от границы.

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ФОТО: AP / ТАСС
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