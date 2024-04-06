Власти заявили о повреждении предприятия в Макарове Киевской области

Предприятие в поселке городского типа Макаров в Киевской области получило повреждения в результате взрывов. Об этом сообщил глава населенного пункта Вадим Токарь, передает Telegram-канал «ТСН новости».

«В поселке Макаров Бучанского района обломками повреждены помещения одного из частных предприятий», — сообщило СМИ.

Ночью 6 апреля во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу, в Киевской области работали силы ПВО.

Ранее представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове.

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Фото: kv.dsns.gov.ua
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