Власти заявили о повреждении предприятия в Макарове Киевской области
6 апреля 202409:02
Предприятие в поселке городского типа Макаров в Киевской области получило повреждения в результате взрывов. Об этом сообщил глава населенного пункта Вадим Токарь, передает Telegram-канал «ТСН новости».
«В поселке Макаров Бучанского района обломками повреждены помещения одного из частных предприятий», — сообщило СМИ.
Ночью 6 апреля во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу, в Киевской области работали силы ПВО.
Ранее представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru