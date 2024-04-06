Подполье заявило о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове

Склад боеприпасов, по предварительной информации, поражен в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.

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«Склад [боеприпасов] накрыли. Харьков», — указал Лебедев.

По его словам, в 00:20 мск было зафиксировано два «прилета» в черте города.

Ранее в ряде регионов Украины, в том числе в Харьковской области, объявили воздушную тревогу. По данным украинских СМИ, ночью 6 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов.

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Фото: telegram.org
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