Подполье заявило о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове
6 апреля 202404:50
Склад боеприпасов, по предварительной информации, поражен в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.
«Склад [боеприпасов] накрыли. Харьков», — указал Лебедев.
По его словам, в 00:20 мск было зафиксировано два «прилета» в черте города.
Ранее в ряде регионов Украины, в том числе в Харьковской области, объявили воздушную тревогу. По данным украинских СМИ, ночью 6 апреля в Харькове прогремело несколько взрывов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru