Власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровске

Объект инфраструктуры поврежден в украинском Днепропетровске. Об этом заявил глава областной администрации Сергей Лысак.

В Житомирской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

«Попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар», — написал чиновник в Telegram-канале.

По словам Лысака, последствия удара уточняются.

Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, пишет RT. Также об угрозе предупредили жителей Одесской, Полтавской и Харьковской областей.

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Фото: telegram.org
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