Власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровске
4 сентября 202308:57
Объект инфраструктуры поврежден в украинском Днепропетровске. Об этом заявил глава областной администрации Сергей Лысак.
«Попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар», — написал чиновник в Telegram-канале.
По словам Лысака, последствия удара уточняются.
Ранее в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, пишет RT. Также об угрозе предупредили жителей Одесской, Полтавской и Харьковской областей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru