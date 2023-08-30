В Житомирской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект инфраструктуры и железнодорожное полотно повреждены в Житомирской области Украины. Об этом заявил глава региональной администрации Виталий Бунечко.
По его словам, в области упали обломки беспилотника.
«Были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно», — написал чиновник в Telegram-канале.
По словам Бунечко, также произошло возгорание, очаги которого оперативно ликвидировали. Чиновник добавил, что масштабы повреждений уточняются.
В ночь на 30 августа в ряде регионов Украины, в том числе в Житомирской области, объявляли воздушную тревогу, отмечает RT.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и последующих возгораниях в Дарницком и Шевченковском районах, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Абитуриентам начислят за серебряную медаль до трех дополнительных баллов к ЕГЭ
- Роскино: Китайские фильмы могут восполнить дефицит на российском рынке
- Болтон: Путин может предложить мир и оставить Украину без союзников
- Мэр Богодистов: Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 га
- В Житомирской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
- Путин поздравил Лукашенко с днем рождения
- Аксенов: Водохранилища Крыма заполнены более чем на 60%
- DPA: Франция и ФРГ выступили за введение санкций ЕС против мятежников в Нигере
- CNN: F-16 станут заманчивыми целями для российских крылатых ракет
- Военные Габона заявили о закрытии границ страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru