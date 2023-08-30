В Житомирской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры и железнодорожное полотно повреждены в Житомирской области Украины. Об этом заявил глава региональной администрации Виталий Бунечко.

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По его словам, в области упали обломки беспилотника.

«Были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно», — написал чиновник в Telegram-канале.

По словам Бунечко, также произошло возгорание, очаги которого оперативно ликвидировали. Чиновник добавил, что масштабы повреждений уточняются.

В ночь на 30 августа в ряде регионов Украины, в том числе в Житомирской области, объявляли воздушную тревогу, отмечает RT.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и последующих возгораниях в Дарницком и Шевченковском районах, напоминает Ura.ru.

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Фото: telegram.org
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