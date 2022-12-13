Власти Запорожья рассказали о мощности взрывов на мосту в Мелитополе

Мощность каждого из двух взрывов на мосту в Мелитополе составила 15-20 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что диверсия никак не повлияла на движение грузов и не отразится на логистическом и продовольственном сообщении региона. Балицкий подчеркнул, что стратегического значения мост не имел.

Ранее председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин сообщил РИА Новости, что попытка подрыва моста под Мелитополем не затронула сухопутный коридор в Крым, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Взрывмост
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