Власти Запорожья рассказали о мощности взрывов на мосту в Мелитополе

Он отметил, что диверсия никак не повлияла на движение грузов и не отразится на логистическом и продовольственном сообщении региона. Балицкий подчеркнул, что стратегического значения мост не имел.

Ранее председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин сообщил РИА Новости, что попытка подрыва моста под Мелитополем не затронула сухопутный коридор в Крым, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

