Рогов заявил об ударах по украинским складам боеприпасов в Запорожье
Российские военные нанесли удары по технике, складам боеприпасов и огневым позициям украинских войск в Запорожье. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Как отметил чиновник, в ночь на понедельник в населенном пункте прогремела серия взрывов, пишет «Свободная пресса».
«По предварительной информации, целью прилетов была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ, а также инфраструктурные объекты», — написал Рогов в Telegram.
Ранее в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу, напоминает РИА ФАН. Местные СМИ сообщали о звуках взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отмечал, что удары якобы нанесли по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры, было повреждено одно из частных предприятий.
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