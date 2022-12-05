Рогов заявил об ударах по украинским складам боеприпасов в Запорожье

Российские военные нанесли удары по технике, складам боеприпасов и огневым позициям украинских войск в Запорожье. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

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Как отметил чиновник, в ночь на понедельник в населенном пункте прогремела серия взрывов, пишет «Свободная пресса».

«По предварительной информации, целью прилетов была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ, а также инфраструктурные объекты», — написал Рогов в Telegram.

Ранее в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу, напоминает РИА ФАН. Местные СМИ сообщали о звуках взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев отмечал, что удары якобы нанесли по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры, было повреждено одно из частных предприятий.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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