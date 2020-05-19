Власти Украины задумались о введении адаптивного карантина

Ранее НСН писала, что масочный режим, действующий на Украине из-за распространения COVID-19, может продлиться до конца года. Об этом в интервью «РБК–Украина» заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Он подчеркнул, что это может произойти в том случае, если сезонность не окажет влияния на распространение COVID-19.

«Тогда будет сложнее и маска станет неотъемлемым другом до конца этого года», — подчеркнул Ляшко.

Напомним, ранее стало известно, что Украина продлила действие режима ограничений до 22 мая, однако с 11 числа, началось их поэтапное ослабление. В частности, речь идет о возобновлении работы кафе и ресторанов, открытии скверов, парков и зон отдыха. При этом, власти страны подчеркивают, что все эти послабления должны сопровождаться неукоснительным соблюдением противоэпидемических мер.

