Власти Украины задумались о введении адаптивного карантина
Украинские власти намерены ввести в стране с 22 мая адаптивный карантин и поэтапно смягчать его. Как сообщает «112 Украина», об этом рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов. Он подчеркнул, что ослабление ограничительных мер, введенных из-за COVID-19, будет постепенным, каждый этап продлится десять дней.
В частности, по словам министра, кабмин планирует возобновить работу городского и пригородного транспорта, а также дать возможность проводить спортивные мероприятия, пишет RT.
Ранее НСН писала, что масочный режим, действующий на Украине из-за распространения COVID-19, может продлиться до конца года. Об этом в интервью «РБК–Украина» заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Он подчеркнул, что это может произойти в том случае, если сезонность не окажет влияния на распространение COVID-19.
«Тогда будет сложнее и маска станет неотъемлемым другом до конца этого года», — подчеркнул Ляшко.
Напомним, ранее стало известно, что Украина продлила действие режима ограничений до 22 мая, однако с 11 числа, началось их поэтапное ослабление. В частности, речь идет о возобновлении работы кафе и ресторанов, открытии скверов, парков и зон отдыха. При этом, власти страны подчеркивают, что все эти послабления должны сопровождаться неукоснительным соблюдением противоэпидемических мер.
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