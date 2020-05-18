Большинство украинцев оценили первый год Зеленского у власти на «троечку»
Жители Украины оценили деятельность Владимира Зеленского, который находится на посту президента страны в течение года. Как пишет Интерфакс, ссылаясь на результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», только около трети респондентов довольны работой президента страны. Они оценили работу Зеленского на «отлично» или «хорошо». Почти 40% — на «удовлетворительно», еще около трети — на «неудовлетворительно» или «ужасно».
Также в ходе исследования выяснилось, что невысоко деятельность Зеленского оценили преимущественно жители восточной части Украины и граждане старшего возраста. На юге и западе, а также в центральной части страны и молодежь, напротив, удовлетворены работой президента.
Опрошенные высоко отметили работу Зеленского по освобождению удерживаемых лиц и по борьбе с коронавирусом. Недовольны граждане остались его деятельностью по уменьшению влияния олигархов на политику, а также земельной и медицинской реформами.
В начале мая НСН писала, что поддержка президента Украины за год его пребывания в должности сократилась почти вдвое, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Киевский международный институт социологии. Так, в конце апреля, за Зеленского, в случае проведения выборов, готовы были отдать голоса 42 процента украинцев. Годом ранее за него проголосовали более 73 процентов избирателей.
Глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН отметил, что доверие к Владимиру Зеленскому остается примерно на том же уровне, но рейтинг его партии падает.
«Раньше он получал ненамного больше голосов. Это уже во втором туре он получил 73 процента, а в первом туре он получил чуть меньше 50 процентов. Так что сильно ничего не изменилось. А вот его партия получила действительно меньше, примерно 10 процентов. Поэтому сегодня можно отчетливо говорить, что репутация партии существенно падает, это действительно заметно. А доверие к самому президенту пока держится на достаточно высоком уровне. И когда об этом говорит сам Зеленский, в этом случае он, к сожалению, прав. О втором его сроке бессмысленно рассуждать, ему бы первый дослужить», – заявил Порребинский.
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