Большинство украинцев оценили первый год Зеленского у власти на «троечку»

Жители Украины оценили деятельность Владимира Зеленского, который находится на посту президента страны в течение года. Как пишет Интерфакс, ссылаясь на результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», только около трети респондентов довольны работой президента страны. Они оценили работу Зеленского на «отлично» или «хорошо». Почти 40% — на «удовлетворительно», еще около трети — на «неудовлетворительно» или «ужасно».

Также в ходе исследования выяснилось, что невысоко деятельность Зеленского оценили преимущественно жители восточной части Украины и граждане старшего возраста. На юге и западе, а также в центральной части страны и молодежь, напротив, удовлетворены работой президента.

Опрошенные высоко отметили работу Зеленского по освобождению удерживаемых лиц и по борьбе с коронавирусом. Недовольны граждане остались его деятельностью по уменьшению влияния олигархов на политику, а также земельной и медицинской реформами.