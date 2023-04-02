Власти Украины решили принудительно эвакуировать детей из Славянска
Киев принудительно эвакуирует несовершеннолетних из города Славянск, расположенного на подконтрольной ВСУ территории ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным журналистов, речь идет о детях, находящихся под опекой и попечительством.
Власти потребовали от опекунов с детьми выехать за пределы региона «в кратчайшие сроки». В случае неисполнения указания несовершеннолетних эвакуируют принудительно.
Отмечается, что в Славянске живут 23 ребенка, оставшихся без родителей.
Потеря Артемовска (Бахмут) приведет к усилению давления на Киев со стороны международного сообщества, считает президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, существует риск «неприемлемых компромиссов», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 591 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+9 833 / сут.
- ВСУ нанесли удар по Мелитополю из установок HIMARS
- «Честный брокер». Россия не пойдет на провокации на посту СБ ООН
- Власти Украины решили принудительно эвакуировать детей из Славянска
- Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совбеза
- Собянин рассказал о планах развития инженерной инфраструктуры Москвы
- В Госдуме назвали сроки принятия законопроекта о вкладах для малоимущих
- Вежливое возмущение. У жителей ЕС заканчивается доброжелательность и деньги для украинских беженцев
- СМИ: суд приостановил работу Англо-американской школы Москвы
- Маск назвал материалы The New York Times неинтересной пропагандой
- Экс-разведчик Риттер: Зеленского предупредили об отступлении ВСУ из Донбасса и Запорожья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru