Власти Украины решили принудительно эвакуировать детей из Славянска

Киев принудительно эвакуирует несовершеннолетних из города Славянск, расположенного на подконтрольной ВСУ территории ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.

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По данным журналистов, речь идет о детях, находящихся под опекой и попечительством.

Власти потребовали от опекунов с детьми выехать за пределы региона «в кратчайшие сроки». В случае неисполнения указания несовершеннолетних эвакуируют принудительно.

Отмечается, что в Славянске живут 23 ребенка, оставшихся без родителей.

Потеря Артемовска (Бахмут) приведет к усилению давления на Киев со стороны международного сообщества, считает президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, существует риск «неприемлемых компромиссов», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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