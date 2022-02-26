«Это конец»: в МИД России оценили раздачу оружия украинцам

«Раздача оружия - это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключенных? Чтобы уже закончилось просто бойней», — сказала Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о выдаче оружия всем желающим «защищать суверенитет» страны на фоне специальной военной операции РФ. СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают о случаях вооруженного мародерства в Киеве, где власти уже раздали около десяти тысяч автоматов.

