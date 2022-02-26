«Это конец»: в МИД России оценили раздачу оружия украинцам
Раздача украинскими властями оружия населению — это конец, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат заявила в эфире первого канала.
«Раздача оружия - это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключенных? Чтобы уже закончилось просто бойней», — сказала Захарова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о выдаче оружия всем желающим «защищать суверенитет» страны на фоне специальной военной операции РФ. СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают о случаях вооруженного мародерства в Киеве, где власти уже раздали около десяти тысяч автоматов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru