«Это конец»: в МИД России оценили раздачу оружия украинцам

Раздача украинскими властями оружия населению — это конец, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат заявила в эфире первого канала.

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«Раздача оружия - это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключенных? Чтобы уже закончилось просто бойней», — сказала Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о выдаче оружия всем желающим «защищать суверенитет» страны на фоне специальной военной операции РФ. СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают о случаях вооруженного мародерства в Киеве, где власти уже раздали около десяти тысяч автоматов.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФУкраинаМария Захарова
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