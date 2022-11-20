Власти Украины начали «добровольную эвакуацию» из подконтрольной части Херсонской области

«Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом», — приводит слова украинского политика РИА Новости со ссылкой на издание «Укринформ».

Верещук заявила, что все желающие за счет государства могут переехать в более безопасные регионы Украины, отмечает RT.

Ранее член Общественной палаты РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич рассказал ТАСС, что вооруженные силы Украины устроили в Херсоне «неприкрытый террор и даже геноцид» в отношении русскоговорящих.

