Путин наградил экипаж помогавшего вывозить людей из Херсона катера
Президент Владимир Путин наградил членов экипажа речного катера «Арарат», который помогал эвакуировать жителей из Херсона. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За мужество и самоотверженность, проявленные экипажем ... при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации, наградить: орденом Мужества Березюка Олега Сергеевича - группового механика, Куценко Владимира Анатольевича - капитана; медалью «За спасение погибавших» Уварова Романа Анатольевича - матроса», — говорится в документе.
Кроме того, орден Мужества получит начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальной ситуации».
В сентябре власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра покинуть эти территории, переехав вглубь Херсонской области или в другие регионы России на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины, риска затопления при ударе по плотине Каховской ГЭС и возможной изоляции группировки ВС России. По данным СМИ, в последний день эвакуации на левый берег экипаж катера «Арарат» изменил планы и совершил несколько рейсов вместо одного, чтобы эвакуировать население.
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