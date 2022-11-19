Путин наградил экипаж помогавшего вывозить людей из Херсона катера

«За мужество и самоотверженность, проявленные экипажем ... при исполнении гражданского долга в экстремальной ситуации, наградить: орденом Мужества Березюка Олега Сергеевича - группового механика, Куценко Владимира Анатольевича - капитана; медалью «За спасение погибавших» Уварова Романа Анатольевича - матроса», — говорится в документе.

Кроме того, орден Мужества получит начальник отдела пассажирских перевозок Александр Пащенко «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальной ситуации».

В сентябре власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра покинуть эти территории, переехав вглубь Херсонской области или в другие регионы России на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины, риска затопления при ударе по плотине Каховской ГЭС и возможной изоляции группировки ВС России. По данным СМИ, в последний день эвакуации на левый берег экипаж катера «Арарат» изменил планы и совершил несколько рейсов вместо одного, чтобы эвакуировать население.

