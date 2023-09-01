Власти Украины могут попросить другие страны об экстрадиции уклонистов от службы

По его словам, уклонистам удалось уехать из Украины по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья. «Каким образом привлекать людей, которые выехали уже? То есть они купили эти справки и, используя эти подделанные фактически документы, выехали за границу. До них дотянуться прямо сейчас у правоохранителей нет возможности», – отметил парламентарий.

Глава Министерства обороны Алексей Резников сообщил, что на Украине до сих пор не выполнен мобилизационный план. Он также признал потери украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

