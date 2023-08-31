На Украине опровергли сообщения о грядущем усилении мобилизации

Усиление мобилизации на Украине не ожидается, сообщил изданию «Новое время» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Ранее он заявил, что мобилизация не только «не выходит за утвержденные показатели», но даже не доходит до них.

Глава Министерства обороны Алексей Резников сообщил, что на Украине до сих пор не выполнен мобилизационный план. Он также признал потери украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияУкраина

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