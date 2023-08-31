На Украине опровергли сообщения о грядущем усилении мобилизации

Ранее он заявил, что мобилизация не только «не выходит за утвержденные показатели», но даже не доходит до них.

Глава Министерства обороны Алексей Резников сообщил, что на Украине до сих пор не выполнен мобилизационный план. Он также признал потери украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

