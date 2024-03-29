Власти Сумской области Украины объявили о строительстве линий укреплений

«Двадцать шесть компаний-подрядчиков из разных областей Украины строят фортификационные сооружения в Сумской области», - говорится в заявлении.

Укрепления возводят из бетона, металлических конструкций и дерева. По данным региональной администрации, строительство фортификационных сооружений завершится в ближайшие несколько недель.

Ранее Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило об установке пяти тысяч противотанковых заграждений («зубы дракона») в Одесской области. Также защитные сооружения появились в Днепропетровской области, отмечает «Радиоточка НСН».

