Власти Сумской области Украины объявили о строительстве линий укреплений
На территории граничащей с Россией Сумской области Украины возводится несколько оборонительных линий, сообщила военная администрация региона в социальных сетях.
«Двадцать шесть компаний-подрядчиков из разных областей Украины строят фортификационные сооружения в Сумской области», - говорится в заявлении.
Укрепления возводят из бетона, металлических конструкций и дерева. По данным региональной администрации, строительство фортификационных сооружений завершится в ближайшие несколько недель.
Ранее Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило об установке пяти тысяч противотанковых заграждений («зубы дракона») в Одесской области. Также защитные сооружения появились в Днепропетровской области, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru