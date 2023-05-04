Власти сообщили о повреждении промпредприятия в Днепропетровской области
Промышленное предприятие повреждено в украинском Никополе. Об этом заявил глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.
В ночь на четверг в регионе была объявлена воздушная тревога.
По словам Лысака, также получили повреждения газопровод и линия электропередач.
«Есть разрушения и на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, который спасатели уже потушили», — написал чиновник в Telegram.
Ранее стало известно, что взрывы прогремели в центральной и восточной частях Украины, пишет Ura.ru. В частности, хлопки были слышны в Киеве, отмечает РИА ФАН. Местные власти не приводят данных о повреждениях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru