Киевские власти заявили о высокой интенсивности ударов по городу

Удары по Киеву в ночь на четверг стали самыми интенсивными с начала года, заявил начальник военной администрации города Сергей Попко. Об этом сообщает администрация украинской столицы в своем Telegram-канале.

Стало известно о серии взрывов в Киеве и Одессе

«Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года», — указал Попко.

По данным местных властей, в некоторых районах было зафиксировано падение обломков. Данных о повреждениях не приводится.

В ночь на четверг в ряде украинских регионов, в том числе в столице, была объявлена воздушная тревога, напоминает РИА ФАН. Позже стало известно о взрывах в Киеве и Одессе, пишет Ura.ru.

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Фото: telegram.org
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