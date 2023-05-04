Киевские власти заявили о высокой интенсивности ударов по городу

«Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года», — указал Попко.

По данным местных властей, в некоторых районах было зафиксировано падение обломков. Данных о повреждениях не приводится.

В ночь на четверг в ряде украинских регионов, в том числе в столице, была объявлена воздушная тревога, напоминает РИА ФАН. Позже стало известно о взрывах в Киеве и Одессе, пишет Ura.ru.

