Власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Винницкой области

Воздушная тревога сработала в Винницкой области в ночь на пятницу, был нанесен удар по объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной областной администрации Сергей Борзов.

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Тревогу объявили в регионе 11 ноября около 02:20. Также особый режим вводился в Хмельницкой, Полтавской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, областях, подконтрольной Киеву части Запорожской, Харьковской областей, отмечает телеканал «360».

«Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области», — написал Борзов в своем Telegram-канале.

По словам главы администрации, жертв нет, на месте работают спасательные службы, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыУкраина
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