Власти сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Винницкой области
Воздушная тревога сработала в Винницкой области в ночь на пятницу, был нанесен удар по объекту критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной областной администрации Сергей Борзов.
Тревогу объявили в регионе 11 ноября около 02:20. Также особый режим вводился в Хмельницкой, Полтавской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, областях, подконтрольной Киеву части Запорожской, Харьковской областей, отмечает телеканал «360».
«Снова попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области», — написал Борзов в своем Telegram-канале.
По словам главы администрации, жертв нет, на месте работают спасательные службы, пишет «Свободная пресса».
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