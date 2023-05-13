Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Хмельницкой области

Объект критической инфраструктуры поврежден в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщила военная администрация региона в Telegram.

В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы

Ранее в ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Николаеве, Киевской и Хмельницкой областях.

«Объект находится вне населенных пунктов», — указали в администрации.

Власти пообещали позже предоставить подробности произошедшего.

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Фото: telegram.org
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