Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Хмельницкой области
13 мая 202308:24
Объект критической инфраструктуры поврежден в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщила военная администрация региона в Telegram.
Ранее в ряде украинских регионов была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Николаеве, Киевской и Хмельницкой областях.
«Объект находится вне населенных пунктов», — указали в администрации.
Власти пообещали позже предоставить подробности произошедшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru