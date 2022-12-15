Власти сообщили, что Херсон полностью обесточен

Херсон полностью остался без электроэнергии. Об этом сообщил назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич в своем Telegram-канале.

Появилось видео взрыва здания администрации в Херсоне от ракеты

По его словам, при первой же возможности энергетики начнут восстанавливать электросети.

Ранее местные жители Херсона рассказали британскому телеканалу Sky News, что жизнь в городе стала хуже с тех пор, как он перешел под контроль украинских войск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХерсонЭлектричество
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