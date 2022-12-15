Власти сообщили, что Херсон полностью обесточен
15 декабря 202215:15
Херсон полностью остался без электроэнергии. Об этом сообщил назначенный Киевом начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич в своем Telegram-канале.
По его словам, при первой же возможности энергетики начнут восстанавливать электросети.
Ранее местные жители Херсона рассказали британскому телеканалу Sky News, что жизнь в городе стала хуже с тех пор, как он перешел под контроль украинских войск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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15 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru