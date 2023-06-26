Власти потребовали от УПЦ официально заявить о разрыве с РПЦ
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) потребовала от канонической Украинской православной церкви (УПЦ) официально заявить о своем разрыве с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает ТАСС.
В ГЭСС отметили, что официальное заявление необходимо для подтверждения, что УПЦ не находится в подчинении РПЦ. Такой шаг позволит канонической церкви избежать запрета, подчеркнули в ведомстве.
Также от УПЦ потребовали наложить церковные наказания и исключить из состава епископата лиц, обвиняемых в сотрудничестве с Россией.
Черниговский областной совет 6 июня выступил с предложением к властям страны запретить деятельность УПЦ. Депутаты обвинили каноническую церковь в «предательстве интересов Украины», передает «Радиоточка НСН».
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