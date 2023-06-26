Власти потребовали от УПЦ официально заявить о разрыве с РПЦ

В ГЭСС отметили, что официальное заявление необходимо для подтверждения, что УПЦ не находится в подчинении РПЦ. Такой шаг позволит канонической церкви избежать запрета, подчеркнули в ведомстве.

Также от УПЦ потребовали наложить церковные наказания и исключить из состава епископата лиц, обвиняемых в сотрудничестве с Россией.

Черниговский областной совет 6 июня выступил с предложением к властям страны запретить деятельность УПЦ. Депутаты обвинили каноническую церковь в «предательстве интересов Украины», передает «Радиоточка НСН».

