Домашний арест наместника Киево-Печерской лавры продлён на два месяца

Соломенский районный суд Киева принял решение о продлении на 60 дней круглосуточного домашнего ареста наместника Киево-Печерской лавры, митрополита канонической Украинской православной церкви Павла (Лебедя). Как сообщают украинские СМИ, адвокаты владыки намерены оспорить данное постановление в вышестоящей судебной инстанции.

Настоятель киевской обители был отправлен под домашний арест 1 апреля нынешнего года. Служба безопасности Украина вменила ему сотрудничество с Россией и разжигание межрелигиозной розни, также ему в вину поставили проклятья в адрес президента.

Полиция Украины блокирует вход в помещения Киево-Печерской лавры

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», митрополит Павел пригрозил Владимиру Зеленскому Божьей карой за требование выселения монахов из монастыря. Данный конфликт обострился с 10 марта.

Как отмечает RT, руководитель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда охарактеризовал как неадекватную реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре.

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ФОТО: скриншот с видео
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