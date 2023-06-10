Власти Полтавской области заявили о повреждении аэродрома ВСУ в Миргороде
Военный аэродром в украинском Миргороде получил повреждения. Об этом сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин.
В ночь на субботу в ряде регионов Украины, в том числе в Полтавской области, была объявлена воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Запорожье, Днепропетровской и Харьковской областях.
«В районе военного аэродрома Миргород - есть определенные повреждения инфраструктуры аэродрома и техники», — написал Лунин в Telegram.
По словам чиновника, на объекте возник пожар, он частично локализован. Специалисты ликвидируют последствия обстрелов и перемещают технику в безопасные места.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru