Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях

Взрывы прогремели в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом сообщает местное издание «Зеркало недели».

На Украине сообщили о взрывах в Одессе

Кроме того, серия новых взрывов произошла в Одессе. По данным Telegram-канала «Политика страны», в Одесской области работают силы ПВО.

Ранее украинские СМИ сообщали о хлопках в Одессе и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В ночь на субботу в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве и области, объявили воздушную тревогу. Позже она была отменена.

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ФОТО: РИА Новости
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