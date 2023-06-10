Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях

Кроме того, серия новых взрывов произошла в Одессе. По данным Telegram-канала «Политика страны», в Одесской области работают силы ПВО.

Ранее украинские СМИ сообщали о хлопках в Одессе и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В ночь на субботу в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве и области, объявили воздушную тревогу. Позже она была отменена.

