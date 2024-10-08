Власти Полтавской области решили запретить Telegram

Правительство Полтавской области (Западная Украина) планирует запретить в регионе мессенджер Telegram, сообщает «Страна.ua».

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Данная инициатива единогласно рекомендована регламентной комиссией облсовета. Сообщается, что депутаты опасаются попадания данных пользователей российским властям.

Вопрос о запрете мессенджера рассмотрят на сессии облсовета. Как именно будет ограничена работа Telegram, не уточняется.

Ранее Верховная рада запретила украинским депутатам и сотрудникам парламента использовать мессенджер Telegram в служебных целях.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
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