Власти Полтавской области решили запретить Telegram
8 октября 202416:40
Правительство Полтавской области (Западная Украина) планирует запретить в регионе мессенджер Telegram, сообщает «Страна.ua».
Данная инициатива единогласно рекомендована регламентной комиссией облсовета. Сообщается, что депутаты опасаются попадания данных пользователей российским властям.
Вопрос о запрете мессенджера рассмотрят на сессии облсовета. Как именно будет ограничена работа Telegram, не уточняется.
Ранее Верховная рада запретила украинским депутатам и сотрудникам парламента использовать мессенджер Telegram в служебных целях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru