Telegram объявил о разработке собственного конкурента YouTube

Известно, что разработка будет функционировать внутри самого Telegram, без посредника в виде стороннего браузера, а также сможет автоматически подстраивать качество ролика под скорость интернета.



Сначала новинку представят на iOS, а потом и на Android с десктопом.

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с НСН заявил, что власти не будут замедлять YouTube на мобильных телефонах, так как опасаются, что это нарушит работу смартфонов на базе Android.

