Telegram объявил о разработке собственного конкурента YouTube

Telegram разрабатывает замену видеохостингу YouTube — команда мессенджера объявила конкурс на создание нового видеоплеера с поддержкой HLS-стриминга, передает Hi-Tech Mail.

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Известно, что разработка будет функционировать внутри самого Telegram, без посредника в виде стороннего браузера, а также сможет автоматически подстраивать качество ролика под скорость интернета.

Сначала новинку представят на iOS, а потом и на Android с десктопом.

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с НСН заявил, что власти не будут замедлять YouTube на мобильных телефонах, так как опасаются, что это нарушит работу смартфонов на базе Android.

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ФОТО: НСН
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