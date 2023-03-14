Власти Польши назвали сроки передачи Украине истребителей МиГ-29

Премьер-министр Финляндии Санна Марин на прошлой неделе в ходе поездки в Киев, заявила, что Хельсинки наряду с другими союзниками рассматривает возможность передачи Украине истребителей. До этого, президент Украины Владимир Зеленский официально обратился к властям Словакии с просьбой о поставках МиГ-29.

Поставка боевых самолетов Киеву будет означать прямую вовлеченность стран – участниц НАТО в украинский конфликт, предупредил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Как уточняет НСН, он заявил об этом в интервью Джэксону Хинклу.

