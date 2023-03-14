Власти Польши назвали сроки передачи Украине истребителей МиГ-29

Варшава может передать Киеву истребители МиГ-29 не позднее ближайших 1 – 1,5 месяца. Такие сроки поставок назвал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

На прошлой недели польский президент Анджей Дуда заявил о готовности направить Украине все МиГ-29, которые есть в распоряжении Варшавы. Кроме того, Дуда подчеркнул, что в дальнейшем Киеву надо предоставить и истребители F-16 американского производства, для чего уже сейчас требуется начать обучение украинских военных лётчиков.

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин на прошлой неделе в ходе поездки в Киев, заявила, что Хельсинки наряду с другими союзниками рассматривает возможность передачи Украине истребителей. До этого, президент Украины Владимир Зеленский официально обратился к властям Словакии с просьбой о поставках МиГ-29.

Поставка боевых самолетов Киеву будет означать прямую вовлеченность стран – участниц НАТО в украинский конфликт, предупредил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Как уточняет НСН, он заявил об этом в интервью Джэксону Хинклу.

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine
ТЕГИ:УкраинаПольшаМиг-29
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