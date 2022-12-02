Власти подконтрольного Киеву Запорожья заявили о ракетном ударе по городу

Российские силы нанесли удар по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры подконтрольного Киеву города Запорожье. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Старух.

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По словам чиновника, ракетный удар был зафиксирован ночью.

«Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра», — написал Старух в своем Telegram-канале.

Глава проукраинской администрации добавил, что после атаки начался пожар. Спасательные службы ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские военные выводят из строя объекты энергетики, которые позволяют западным странам «накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских», напоминает Ura.ru.

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Фото: kv.dsns.gov.ua
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