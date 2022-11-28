В Крыму призвали продолжить удары по инфраструктуре Украины

Удары по критической инфраструктуре Украины необходимо продолжить до тех пор, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) не сложат оружие. Об этом написал председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

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«Они [удары] приближают нашу победу, они сберегают жизни наших воинов, а в перспективе — и тех мирных жителей российских регионов, которые гибнут от террористических обстрелов ВСУ. И пока они не прекратятся, пока ВСУ не сложит оружие, мы должны разрушать их тылы», — считает Константинов.

Глава Госсовета Крыма отметил, что Россия долгое время вела боевые действия в «щадящем режиме», а в ответ получила «остервенелое сопротивление», непрекращающиеся поставки военных грузов, «системные зверские расправы» над пленными, террор и удары по мирным объектам в приграничных регионах.

«В этих условиях переход к более жестким методам борьбы был неизбежен», — добавил Константинов.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияКрым
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