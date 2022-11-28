В Крыму призвали продолжить удары по инфраструктуре Украины

«Они [удары] приближают нашу победу, они сберегают жизни наших воинов, а в перспективе — и тех мирных жителей российских регионов, которые гибнут от террористических обстрелов ВСУ. И пока они не прекратятся, пока ВСУ не сложит оружие, мы должны разрушать их тылы», — считает Константинов.

Глава Госсовета Крыма отметил, что Россия долгое время вела боевые действия в «щадящем режиме», а в ответ получила «остервенелое сопротивление», непрекращающиеся поставки военных грузов, «системные зверские расправы» над пленными, террор и удары по мирным объектам в приграничных регионах.

«В этих условиях переход к более жестким методам борьбы был неизбежен», — добавил Константинов.

