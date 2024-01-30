Власти Львовской области объявили о завершении «декоммунизации»

Львовская область объявила о том, что первой из украинских регионов избавилась от всех советских памятников и названий. Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале.

По его словам, область первой на Украине полностью завершила процесс декоммунизации. Последний советский памятник демонтировали в Лопатинской общине.

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Закон о декоммунизации был принят на Украине в 2015 году. Согласно ему все памятники, связанные с советской историей, должны быть демонтированы, а улицы переименованы.

В октябре 2022 года историко-топонимическая комиссия предложила переименовать 164 улицы в Одессе, названия которых связаны с Россией и Белоруссией.

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ФОТО: Телеграм-канал мэра Львова
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