Власти Львовской области объявили о завершении «декоммунизации»
Львовская область объявила о том, что первой из украинских регионов избавилась от всех советских памятников и названий. Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале.
По его словам, область первой на Украине полностью завершила процесс декоммунизации. Последний советский памятник демонтировали в Лопатинской общине.
Закон о декоммунизации был принят на Украине в 2015 году. Согласно ему все памятники, связанные с советской историей, должны быть демонтированы, а улицы переименованы.
В октябре 2022 года историко-топонимическая комиссия предложила переименовать 164 улицы в Одессе, названия которых связаны с Россией и Белоруссией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru