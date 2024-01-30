Власти Львовской области объявили о завершении «декоммунизации»

Львовская область объявила о том, что первой из украинских регионов избавилась от всех советских памятников и названий. Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале.

По его словам, область первой на Украине полностью завершила процесс декоммунизации. Последний советский памятник демонтировали в Лопатинской общине.