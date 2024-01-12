В центре Харькова убрали барельеф Пушкина

В Харькове убрали барельеф поэта Александра Пушкина. Об этом сообщают местные СМИ.

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Уточняется, что барельеф Пушкина находился на одноименной станции метро. Его текущее местонахождение неизвестно.

Ранее днем в Астане снесли памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр ПушкинХарьков

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