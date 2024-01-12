В центре Харькова убрали барельеф Пушкина
12 января 202418:56
В Харькове убрали барельеф поэта Александра Пушкина. Об этом сообщают местные СМИ.
Уточняется, что барельеф Пушкина находился на одноименной станции метро. Его текущее местонахождение неизвестно.
Ранее днем в Астане снесли памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru