В Одессе предложили переименовать более 160 улиц

Историко-топонимическая комиссия предложила переименовать 164 улицы в Одессе, названия которых связаны с Россией и Белоруссией, сообщает пресс-служба мэрии города.

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В сообщении говорится, что рабочая группа из числа экспертов провела анализ названий более 2200 улиц Одессы.

«Принято решение о переименовании 164 улиц», - отметили в администрации Одессы.

Уточняется, что предлагается переименовать 50 улиц, названия которых отождествляются с названиями городов России и Белоруссии, а также российских и белорусских исторических и культурных объектов, а также 97 улиц, которые носят имена российских военачальников.

Ранее в Киеве в рамках «дерусификации» переименовали 40 улиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:БелоруссияРоссияУкраинаПереименованиеОдесса
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