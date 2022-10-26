В Одессе предложили переименовать более 160 улиц
Историко-топонимическая комиссия предложила переименовать 164 улицы в Одессе, названия которых связаны с Россией и Белоруссией, сообщает пресс-служба мэрии города.
В сообщении говорится, что рабочая группа из числа экспертов провела анализ названий более 2200 улиц Одессы.
«Принято решение о переименовании 164 улиц», - отметили в администрации Одессы.
Уточняется, что предлагается переименовать 50 улиц, названия которых отождествляются с названиями городов России и Белоруссии, а также российских и белорусских исторических и культурных объектов, а также 97 улиц, которые носят имена российских военачальников.
Ранее в Киеве в рамках «дерусификации» переименовали 40 улиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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