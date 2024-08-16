Власти Красноармейска призвали граждан немедленно эвакуироваться

Власти расположенного на подконтрольной ВСУ территории ДНР Красноармейска призвали местное население эвакуироваться, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы городской военной администрации Сергея Добряка.

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По его словам, войска России находятся в десяти километрах от города. Добряк указал, что прежде всего эвакуироваться должны семьи с детьми и пожилые люди.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) заявил, что Вооруженные силы Украины неспособны стабилизировать ситуацию на фронте и остановить прорыв ВС РФ. Так он прокомментировал ситуацию на красноармейском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Котенко
ТЕГИ:Российская АрмияЭвакуацияУкраина

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