СМИ: Атака ВСУ на Курскую область не снизила интенсивность наступления ВС РФ
Воюющие вблизи Часова Яра и Торецка военные Вооруженных сил Украины жалуются на то, что атака Киева на Курскую область не снизила интенсивность наступления военных России в регионе, сообщает New York Times.
Командир из 206-го батальона территориальной обороны Украины Евгений Строкан заявил, что наступление российских сил в районе Торецка продолжается, ослабление интенсивности не чувствуется.
Тем временем, армия России дала жесткий ответ на действия Вооруженных сил Украины в Курской области. «Легкой прогулки» для украинской армии на этом направлении не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru