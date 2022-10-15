Власти Киевской области заявили о ракетном ударе
15 октября 202209:16
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о ракетном ударе в регионе. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.
«Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте», — сообщил Кулеба.
По предварительным данным, жертв нет.
Ранее СМИ сообщили, что по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru