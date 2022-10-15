Власти Киевской области заявили о ракетном ударе

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о ракетном ударе в регионе. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

СМИ: Воздушная тревога объявлена по всей Украине

«Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте», — сообщил Кулеба.

По предварительным данным, жертв нет.

Ранее СМИ сообщили, что по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаРакетный УдарКиев
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