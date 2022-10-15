СМИ: Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Пятый».
«Воздушная тревога звучит по всей Украине», - говорится в Telegram-канале СМИ.
О возможной угрозе предупреждают администрации Киева, Полтавской и Сумской областей, западных Волынской, Ровненской и Тернопольской областей, южных Одесской и Николаевской областей.
Ранее стало известно о воздушной тревоге в ночь на субботу в нескольких областях Украины. Местные власти и очевидцы сообщали о взрывах в Запорожье, Кривом Роге и Никополе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+14 736 / сут.
Умерли
389 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+27 520 / сут.
- Власти Киевской области заявили о ракетном ударе
- Росморречфлот: Паромы в Крыму будут работать после восстановления моста
- КНДР провела артиллерийские стрельбы в ответ на действия «противников»
- СМИ: Воздушная тревога объявлена по всей Украине
- При взрыве на шахте на севере Турции погибли 28 человек
- СМИ: Разведка «Вагнера» заняла новые позиции на лисичанском направлении
- Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования «Яогань-36»
- Саудовская Аравия выделит $400 млн на гумпомощь украинцам
- Юрист предупредил о новом способе мошенничества под предлогом смены тарифа
- Пленный украинский военный рассказал о мародерстве ВСУ в Мариуполе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru