СМИ: Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Пятый».

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«Воздушная тревога звучит по всей Украине», - говорится в Telegram-канале СМИ.

О возможной угрозе предупреждают администрации Киева, Полтавской и Сумской областей, западных Волынской, Ровненской и Тернопольской областей, южных Одесской и Николаевской областей.

Ранее стало известно о воздушной тревоге в ночь на субботу в нескольких областях Украины. Местные власти и очевидцы сообщали о взрывах в Запорожье, Кривом Роге и Никополе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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