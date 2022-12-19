Власти Киевской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры

Глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры в регионе.

Несколько взрывов раздались в Киеве

Ранее в украинской столице, а также в области была объявлена воздушная тревога, напоминает телеканал «360». Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в Шевченковском районе города, пишет РИА ФАН.

«В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры», — написал Кулеба в Telegram.

По словам чиновника, все службы на местах и работают над ликвидацией последствий ударов.

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Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:ВзрывКиев
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