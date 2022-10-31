Власти Киева подтвердили удары по объектам критической инфраструктуры
Власти зафиксировали несколько ударов по объектам критической инфраструктуры Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. <...> Все службы на местах, работают», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Кличко отметил, что часть города обесточена, в ряде районов нет водоснабжения.
По данным СМИ, в Киеве и области прогремело около 10 взрывов, у многих жителей украинской столицы пропали свет и вода.
Ранее стало известно, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, отмечает телеканал «360». Местные власти сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Харькове и Днепропетровской области, пишет РИА ФАН.
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