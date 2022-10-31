Власти Киева подтвердили удары по объектам критической инфраструктуры

Власти зафиксировали несколько ударов по объектам критической инфраструктуры Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

«Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. <...> Все службы на местах, работают», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Кличко отметил, что часть города обесточена, в ряде районов нет водоснабжения.

По данным СМИ, в Киеве и области прогремело около 10 взрывов, у многих жителей украинской столицы пропали свет и вода.

Ранее стало известно, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, отмечает телеканал «360». Местные власти сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Харькове и Днепропетровской области, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: Telegram Виталия Кличко
ТЕГИ:Виталий КличкоУкраинаКиев
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