Власти Киева подтвердили удары по объектам критической инфраструктуры

«Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. <...> Все службы на местах, работают», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Кличко отметил, что часть города обесточена, в ряде районов нет водоснабжения.

По данным СМИ, в Киеве и области прогремело около 10 взрывов, у многих жителей украинской столицы пропали свет и вода.

Ранее стало известно, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, отмечает телеканал «360». Местные власти сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Харькове и Днепропетровской области, пишет РИА ФАН.

