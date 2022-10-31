На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты украинского Минцифры.
В частности, тревога действует в Киеве и области, Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях. Местные власти подтверждают объявление тревоги в регионах.
Кроме того, уже известно о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Одесской, Полтавской, Винницкой, Черкасской областях, отмечает телеканал «360». В Киевской и Полтавской областях официально подтвердили работу ПВО, пишет «Свободная пресса».
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