Власти Канады передадут Украине ракеты класса «воздух - воздух»
10 июня 202321:52
Власти Канады передадут Киеву ракеты класса «воздух - воздух», сообщает телеканал CTV.
Уточняется, что Канада также отправит Украине снаряды для артиллерии.
Накануне стало известно, что США выделят $437 тысяч для выявления недостатков экономики Украины.
Ранее Пентагон сообщил, что власти США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $2,1 млрд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru