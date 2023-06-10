Власти Канады передадут Украине ракеты класса «воздух - воздух»

Власти Канады передадут Киеву ракеты класса «воздух - воздух», сообщает телеканал CTV.

СМИ: дальнейшая помощь Вашингтона Киеву зависит от успеха контрнаступления

Уточняется, что Канада также отправит Украине снаряды для артиллерии.

Накануне стало известно, что США выделят $437 тысяч для выявления недостатков экономики Украины.

Ранее Пентагон сообщил, что власти США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $2,1 млрд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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