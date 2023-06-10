США выделят $437 тысяч для выявления недостатков экономики Украины

США выделят $437 тысяч для анализа экономической ситуации на Украине. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

Конгрессмены США призвали немедленно передать Киеву ракеты ATACMS

Отмечается, что средства поступят в рамках «страновой» программы Организации экономического сотрудничества и развития.

«Страновая программа ОЭСР поддержит украинскую программу реформ, восстановления и реконструкции», — указали в Госдепе.

На выделенную сумму планируется провести исследование украинской экономики, чтобы выявить недостатки и основные направления реформ.

Ранее Пентагон сообщил, что власти США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $2,1 млрд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАГосударственный департамент США

Горячие новости

Все новости

партнеры