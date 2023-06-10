США выделят $437 тысяч для выявления недостатков экономики Украины
США выделят $437 тысяч для анализа экономической ситуации на Украине. Об этом сообщили в Госдепартаменте.
Отмечается, что средства поступят в рамках «страновой» программы Организации экономического сотрудничества и развития.
«Страновая программа ОЭСР поддержит украинскую программу реформ, восстановления и реконструкции», — указали в Госдепе.
На выделенную сумму планируется провести исследование украинской экономики, чтобы выявить недостатки и основные направления реформ.
Ранее Пентагон сообщил, что власти США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $2,1 млрд, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru