Власти Харьковской области объявили об эвакуации 57 населенных пунктов
Украинские власти Харьковской области решили принудительно эвакуировать жителей населенных пунктов в районе города Купянска, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Олег Синегубов.
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«Приняли решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов», - написал чиновник.
По словам Синегубова, решение о принудительной эвакуации также касается семей из 18 населенных пунктов Великобурлатского и Ольховатского районов. Там находится 161 несовершеннолетний, уточнил глава администрации.
На пресс-конференции с главой правительства Нидерландов Марком Рютте президент Украины Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы страны не смогут удерживать Харьков при дальнейшем продвижении российских войск. В феврале стало известно, что жители города начали массово распродавать квартиры и уезжать, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru