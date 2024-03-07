Власти Харьковской области объявили об эвакуации 57 населенных пунктов

Украинские власти Харьковской области решили принудительно эвакуировать жителей населенных пунктов в районе города Купянска, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Олег Синегубов.

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«Приняли решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов», - написал чиновник.

По словам Синегубова, решение о принудительной эвакуации также касается семей из 18 населенных пунктов Великобурлатского и Ольховатского районов. Там находится 161 несовершеннолетний, уточнил глава администрации.

На пресс-конференции с главой правительства Нидерландов Марком Рютте президент Украины Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы страны не смогут удерживать Харьков при дальнейшем продвижении российских войск. В феврале стало известно, что жители города начали массово распродавать квартиры и уезжать, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ЭвакуацияУкраинаХарьков

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