Власти Харьковской области объявили об эвакуации 57 населенных пунктов

«Приняли решение о проведении обязательной эвакуации жителей 57 населенных пунктов», - написал чиновник.

По словам Синегубова, решение о принудительной эвакуации также касается семей из 18 населенных пунктов Великобурлатского и Ольховатского районов. Там находится 161 несовершеннолетний, уточнил глава администрации.

На пресс-конференции с главой правительства Нидерландов Марком Рютте президент Украины Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы страны не смогут удерживать Харьков при дальнейшем продвижении российских войск. В феврале стало известно, что жители города начали массово распродавать квартиры и уезжать, отмечает «Радиоточка НСН».

