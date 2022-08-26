Власти Энергодара сообщили, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме

Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, сбоев в ее работе нет. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.

На Украине заявили об отключении Запорожской АЭС от украинских электросетей

«В сторону Украины электрическая энергия подается также в штатном режиме, как это всегда было», — цитирует чиновника РИА Новости.

Волга указал, что отключения ЗАЭС в полной мере не было: лишь аварийная внештатная ситуация, которую предотвратили автоматы защиты на территории электростанции, пишет RT.

Ранее украинская компания «Энергоатом» заявляла о полном отключении ЗАЭС от энергосети. Причиной отключения называли обстрелы станции.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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