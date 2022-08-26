Власти Энергодара сообщили, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме
Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, сбоев в ее работе нет. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.
«В сторону Украины электрическая энергия подается также в штатном режиме, как это всегда было», — цитирует чиновника РИА Новости.
Волга указал, что отключения ЗАЭС в полной мере не было: лишь аварийная внештатная ситуация, которую предотвратили автоматы защиты на территории электростанции, пишет RT.
Ранее украинская компания «Энергоатом» заявляла о полном отключении ЗАЭС от энергосети. Причиной отключения называли обстрелы станции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+46 452 / сут.
Умерли
384 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+33 709 / сут.
- Пророссийские власти Запорожья заявили о невозможности поставлять электроэнергию на Украину
- В МИД назвали неприемлемыми призывы президента Латвии изолировать русских
- В Москве побит температурный рекорд пятидесятилетней давности
- Власти Энергодара сообщили, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме
- Мишустин: Запад усиливает санкции против России и Белоруссии
- На Украине заявили об отключении Запорожской АЭС от украинских электросетей
- Азербайджанские военные разместились в Лачине в Нагорном Карабахе
- Район в Новосибирской области возглавил осужденный за браконьерство чиновник
- В машине на границе Белоруссии и Польши нашли похожий на взрывчатку предмет
- ФСБ задержала в Курске агента украинской военной разведки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru