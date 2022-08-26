На Украине заявили об отключении Запорожской АЭС от украинских электросетей

Запорожская атомная электростанция впервые в истории была полностью отключена от энергосети. Об этом сообщила украинская компания «Энергоатом».

Пророссийские власти заявили, что на Запорожской АЭС отключались два энергоблока

Как отметили в организации, причиной полного отключения ЗАЭС стали обстрелы, пишет Ura.ru.

«Собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Энергоатома».

На электростанции идут пусковые операции по подключению одного из энергоблоков, автоматика и система безопасности ЗАЭС работают исправно, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АЭСУкраина
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