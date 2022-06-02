Власти Бердянска раскрыли причины взрывов в порту

Работы по разминированию продолжаются, поэтому, не исключено, что будет произведено ещё несколько контролируемых подрывов.

В конце мая военно-гражданская администрация Запорожской области пообещала возобновить работу крупнейшего в регионе морского порта Бердянска в ближайшее время. Эта гавань важна для организации поставок продуктов питания, зерна, топлива.

В Бердянске с 21.00 до 05.00 действует комендантский час по приказу военного коменданта города.

