Власти Бердянска раскрыли причины взрывов в порту

Взрывы в порту Бердянска, Запорожской области Украины произведены в рамках операции по разминированию. Это официально подтвердила военно-гражданская администрация города, занятого российскими войсками с конца февраля.

Там уточнили, что в порту проводятся работы по уничтожению взрывных устройств и боеприпасов, оставленных вооруженными силами Украины при отступлении. Горожан призвали сохранять спокойствие.

Появилось видео взрыва в порту занятого ВС РФ Бердянска

Работы по разминированию продолжаются, поэтому, не исключено, что будет произведено ещё несколько контролируемых подрывов.

В конце мая военно-гражданская администрация Запорожской области пообещала возобновить работу крупнейшего в регионе морского порта Бердянска в ближайшее время. Эта гавань важна для организации поставок продуктов питания, зерна, топлива.

В Бердянске с 21.00 до 05.00 действует комендантский час по приказу военного коменданта города.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: wikipedia.org
ТЕГИ:МинированиеВзрывУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры