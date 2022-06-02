Власти Бердянска раскрыли причины взрывов в порту
Взрывы в порту Бердянска, Запорожской области Украины произведены в рамках операции по разминированию. Это официально подтвердила военно-гражданская администрация города, занятого российскими войсками с конца февраля.
Там уточнили, что в порту проводятся работы по уничтожению взрывных устройств и боеприпасов, оставленных вооруженными силами Украины при отступлении. Горожан призвали сохранять спокойствие.
Работы по разминированию продолжаются, поэтому, не исключено, что будет произведено ещё несколько контролируемых подрывов.
В конце мая военно-гражданская администрация Запорожской области пообещала возобновить работу крупнейшего в регионе морского порта Бердянска в ближайшее время. Эта гавань важна для организации поставок продуктов питания, зерна, топлива.
В Бердянске с 21.00 до 05.00 действует комендантский час по приказу военного коменданта города.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 262 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 976 / сут.
- Производитель Barbie не будет создавать «беременного» Кена
- В «Яблоке» назвали отпуском отъезда Явлинского из РФ
- «Ещё пригодится». Матвиенко заявила, что «окно в Европу» не нужно заколачивать
- Минэкономразвития видит риски роста безработицы в РФ
- Группа «Ленинград» рассказала, как не заразиться оспой обезьян
- СМИ: В Москве 12 июня откроются не менее 15 бывших McDonald's
- Власти Бердянска раскрыли причины взрывов в порту
- В ООН призвали отказаться от вложений в ископаемые виды топлива
- СМИ: Шакира рассталась с Жераром Пике из-за его измен
- Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервисов в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru