Появилось видео взрыва в порту занятого ВС РФ Бердянска

В порту города Бердянск Запорожской области Украины прогремели два мощных взрыва в районе морского порта. Официальной информации о причинах детонации пока не поступало.

По неофициальным данным, контролируемый взрыв был произведён в целях уничтожения боеприпасов при процедуре разминирования территории порта. Эту информацию, предварительно, подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков. В сети появились первые видео момента взрыва.

Подразделения вооруженных сил России взяли под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины в конце февраля, вскоре после начала военной спецоперации.