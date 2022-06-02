Появилось видео взрыва в порту занятого ВС РФ Бердянска
В порту города Бердянск Запорожской области Украины прогремели два мощных взрыва в районе морского порта. Официальной информации о причинах детонации пока не поступало.
По неофициальным данным, контролируемый взрыв был произведён в целях уничтожения боеприпасов при процедуре разминирования территории порта. Эту информацию, предварительно, подтвердил советник главы Крыма Олег Крючков. В сети появились первые видео момента взрыва.
Подразделения вооруженных сил России взяли под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины в конце февраля, вскоре после начала военной спецоперации.
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