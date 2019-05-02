Владимир Зеленский выбрал руководителя администрации
Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, определился с кандидатом на пост главы администрации. Такое заявление сделал Вадим Галайчук, доверенное лицо Зеленского, в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.
«Уверен, что Владимир Александрович уже определился с тем, кого он будет назначать главой администрации президента», — рассказал Галайчук.
Галайчук отметил, что этот человек он является публичным лицом, но имя будущего руководителя не назвал, сообщает Газета.ru.
Накануне, 1 мая стало известно о планах Владимира Зеленского по смене пяти министров, назначенных в свое время на должности уходящим президентом Украины Петром Порошенко: министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, министра по делам ветеранов Ирины Фриз, министра экономического развития и торговли Степана Кубова, министра инфраструктуры Владимира Омеляна – напоминают Известия.
Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в ходе пресс-конференции НСН рассказал про три сценария правления Владимира Зеленского. По одному из них, новый лидер может устроить в стране революцию, уверен экс-депутат Рады.
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