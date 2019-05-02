Владимир Зеленский выбрал руководителя администрации

Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, определился с кандидатом на пост главы администрации. Такое заявление сделал Вадим Галайчук, доверенное лицо Зеленского, в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

«Уверен, что Владимир Александрович уже определился с тем, кого он будет назначать главой администрации президента», — рассказал Галайчук.

Галайчук отметил, что этот человек он является публичным лицом, но имя будущего руководителя не назвал, сообщает Газета.ru.