Владелец бренда Zara решил возобновить работу на Украине

По данным СМИ, возобновление работы начнется 1 апреля. Магазины Zara и Bershka на Украине закрылись после начала спецоперации.

В начале марта 2022 года Inditex объявила об уходе с российского рынка. В октябре того же года испанская компания договорилась о продаже бизнеса в РФ группе Daher.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что управляющие российских торговых центров назвали разочарованием года бренды, сменившие Zara и другие магазины Inditex, передает «Радиоточка НСН».

