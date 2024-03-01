Владелец бренда Zara решил возобновить работу на Украине
Испанская компания Inditex намерена постепенно возобновить работу магазинов одежды Zara и Bershka на Украине, пишет агентство Europa Press.
По данным СМИ, возобновление работы начнется 1 апреля. Магазины Zara и Bershka на Украине закрылись после начала спецоперации.
В начале марта 2022 года Inditex объявила об уходе с российского рынка. В октябре того же года испанская компания договорилась о продаже бизнеса в РФ группе Daher.
Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что управляющие российских торговых центров назвали разочарованием года бренды, сменившие Zara и другие магазины Inditex, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru