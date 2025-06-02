Мединский подтвердил неформальные переговоры с Умеровым в Стамбуле
Владимир Мединский подтвердил информацию о состоявшейся в Стамбуле отдельной встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед переговорами между делегациями двух стран, сообщает РИА Новости. По его словам, эта беседа сыграла важную роль в подготовке основной сессии.
О контактах между Мединским и Умеровым ранее сообщали источники СМИ. Как уточнил корреспондент ВГТРК, на встрече также присутствовал глава МИД Турции Хакан Фидан. До этого он провел отдельные переговоры с представителями Москвы и Киева.
Второй раунд переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган. Россия предложила Украине меморандум о долгосрочном перемирии и выступила с инициативой временно приостановить боевые действия на ряде участков фронта на два-три дня для эвакуации тел погибших военнослужащих.
Также обсуждался крупный обмен пленными. По словам Мединского, сделка может затронуть от 1 тысячи до 1,2 тысяч человек. Помимо этого, на следующей неделе российская сторона намерена передать Киеву тела 6 тысяч погибших украинских военных, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru