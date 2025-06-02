Мединский подтвердил неформальные переговоры с Умеровым в Стамбуле

Владимир Мединский подтвердил информацию о состоявшейся в Стамбуле отдельной встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед переговорами между делегациями двух стран, сообщает РИА Новости. По его словам, эта беседа сыграла важную роль в подготовке основной сессии.

О контактах между Мединским и Умеровым ранее сообщали источники СМИ. Как уточнил корреспондент ВГТРК, на встрече также присутствовал глава МИД Турции Хакан Фидан. До этого он провел отдельные переговоры с представителями Москвы и Киева.