Мединский подтвердил неформальные переговоры с Умеровым в Стамбуле

Владимир Мединский подтвердил информацию о состоявшейся в Стамбуле отдельной встрече с министром обороны Украины Рустемом Умеровым перед переговорами между делегациями двух стран, сообщает РИА Новости. По его словам, эта беседа сыграла важную роль в подготовке основной сессии.

О контактах между Мединским и Умеровым ранее сообщали источники СМИ. Как уточнил корреспондент ВГТРК, на встрече также присутствовал глава МИД Турции Хакан Фидан. До этого он провел отдельные переговоры с представителями Москвы и Киева.

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Второй раунд переговоров прошел 2 июня во дворце Чираган. Россия предложила Украине меморандум о долгосрочном перемирии и выступила с инициативой временно приостановить боевые действия на ряде участков фронта на два-три дня для эвакуации тел погибших военнослужащих.

Также обсуждался крупный обмен пленными. По словам Мединского, сделка может затронуть от 1 тысячи до 1,2 тысяч человек. Помимо этого, на следующей неделе российская сторона намерена передать Киеву тела 6 тысяч погибших украинских военных, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Рюмин
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